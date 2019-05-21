Владимир Зеленский распустил Верховную раду

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначил досрочные выборы в парламент на 21 июля. Документ вступает в силу со дня его опубликования в официальных газетах «Голос Украины» и «Урядовий кур'єр».

Перед подписанием указа Зеленский встретился с руководством парламента и главами фракций. Решение нового президента Украины о проведении досрочных парламентских выборов поддержали партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и «Батькивщина». Депутаты от находившихся до сих пор у власти партий «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» раскритиковали это решение, но заявили о готовности идти на новые выборы.

Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов.