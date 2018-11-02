Саакашвили: "Я хочу очистить свое имя и вернуться в Грузию"

Вашадзе, который представляет партию "Единое национальное движение", созданную Саакашвили, вышел во второй тур. Он набрал 37,7% голосов, немного уступая своей сопернице кандидату от правящей партии Саломе Зурабишвили.

Вашадзе неоднократно заявлял, что в случае победы амнистирует Саакашвили, хотя сам политик настаивает, что в этом нет необходимости. Человек без гражданства и персона нон-грата в родной Грузии и на Украине, он верит, что его политическая карьера не окончена.

Euronews удалось задать опальному политику, который на данный момент находится в Нидерландах, несколько вопросов.

Есть ли у Григола Вашадзе шанс победить на выборах?

Моя партия выиграла выборы. Мы лидируем. Вместе с другими оппозиционными силами, которые нас поддерживают, у нас 60% голосов. У нас все шансы победить во втором туре.

Если он победит, вернетесь ли вы в Грузию?

Я уже говорил, что в любом случае вернусь в Грузию, чтобы быть частью политического процесса.

Но я не хочу какой-то официальной должности, что бы ни происходило в грузинском парламенте. Я хочу быть частью процесса, но чтобы другие люди тоже в нем участвовали, чтобы правящая сила имела широкую поддержку.

Это нужно для настоящих изменений в стране.

То есть вы хотите вернуться в Грузию, но не в политику?

Я все равно часть грузинской политики. Даже живя в Европе, я появляюсь на телевидении, почти каждый день выступаю на митингах в Грузии, и иногда на Украине по "Скайпу".

Я имею в виду, что не буду избираться ни на какую должность в Грузии. Я хочу поддерживать других людей, чтобы новые лица занимали важные посты.

Вы не будете баллотироваться в президенты?

Нет, не сейчас. У нас очень сильный кандидат, наш единомышленник. У нас молодая команда реформаторов, которые начали работать еще под моим руководством, но пока мы были в оппозиции, к нам присоединились новые люди.

Я бы предпочел помочь им получить места в новом парламенте.

Вас заочно приговорили к тюремному сроку. Вы рассчитываете на амнистию?

Я не один считаю, что это политически мотивированное решение суда. Весь мир так говорит, кроме России. Я свободно путешествую, свободно встречаюсь с лидерами разных стран, и никто не упоминает о приговоре. Все понимают, что это сфабрикованное дело.

Я четко заявил, что не буду требовать амнистии у нового президента. Почему? Потому что как только у нас будет новый президент, правосудие освободиться от влияния олигарха Иванишвили (Бидзина Иванишвили - снователь и председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" - прим.). Тогда я смогу предстать перед свободным судом.

Если Иванишвили не будет влиять на процесс, меня с легкостью оправдают. Я не хочу, чтобы люди думали, что новый президент добивается власти с единственной целью избавить меня от судимости.

Вы уверены, что вам удастся очистить свое имя?

Абсолютно точно. Сейчас большинство политиков и избирателей поддерживают движение, которое я начал.

Это значит, что они не верят в обвинения против меня.

В вашу бытность президентом появилось много политзаключенных. Вы уверены, что вас встретят тепло?

Серьезных обвинений в появлении политзаключенных не звучало. Грузия была очень криминализованной страной.

В эпоху моего президентства она стала самой безопасной страной Европы. Это слова независимых экспертов, а не мои.

Почему они хотят, чтобы я вернулся? Спросите у грузинского народа! Очевидно, они хотят перемен: они голосуют за партию, которую я создал, за коалицию, частью которой я являюсь. И за наши реформы.

Несмотря на то, что новая правящая элита вынудила меня покинуть страну, а многие из моего окружения попали в тюрьму, мы вернулись. Это значит, что демократия работает.

Люди боятся, что с ввшим возвращением вернутся нарушения прав человека.

Я не знаю, кто это говорит, но я превратил Грузию в демократическую страну. Поэтому у нас появилась сменяемость власти и укоренилась демократия. Никто не характеризовал меня как «серийного нарушителя прав человека». Или даже авторитарного президента.

Факты говорят о другом. Грузия успешная страна. Мы выстояли, несмотря на развязанные Россией - нашим соседом – информационные войны. Эта страна много сделала для того, чтобы убрать меня из игры. Но люди не поверили. Поэтому я спокойно живу в Европе.

Не разделится ли общество на два лагеря, если вы вернетесь? И не будет ли это выгодно России?

Россия этим шантажирует Грузию. Но я считаю, что демократия победит. Мы видим, что Россия пытается вмешиваться в грузинские выборы, это очевидно.

На сайт грузинского независимого телеканала была совершена хакерская атака. Ряд обстоятельств указывает на возможный российский след. Мою почту взламывали и мои разговоры прослушивали. Это точно были не грузинские спецслужбы.

На российском телевидении прошла большая кампания против меня и моего политического движения. Российские политики говорят, что они не допустят моего возвращения в Грузию. Россия - большая страна, но она не должна влиять на нашу демократию.

Вы поддержите сближение Грузии с ЕС и НАТО?

Это - единственный путь развития для Грузии: стать проевропейской, сблизиться с НАТО, быть свободным либеральным и демократическим обществом. Все другие дороги ведут к национальной катастрофе.

На вашей странице в Facebook размещен лозунг "Сделать Грузию снова великой". Вы восхищаетесь Трампом?

Это наполовину шутка. Когда Трамп был бизнесменом, он сказал, что восхищается мной. Он назвал меня одним из величайших мировых лидеров, сказал, что скопирует грузинский закон о налогообложении.

Он действительно скопировал какие-то положения закона. Почему я шутя не могу скопировать его лозунг?

Конечно, это шутка и это не лозунг моей партии. Конечно, каждый политик хочет сделать свой народ великим. Грузия в свое время провела масштабные экономические реформы, и мы хотели бы сегодня вернуть этот статус.

Справка

Михаил Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 годы и вскоре после ухода с поста главы государства покинул страну. В 2015 году президент Украины Петр Порошенко предложил ему гражданство и должность главы Одесской областной государственной администрации. Чтобы получить украинское гражданство, Саакашвили пришлось отказаться от грузинского паспорта. Саакашвили перешел в оппозицию и лишился украинского гражданства в 2017 году.

#