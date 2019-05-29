"Нет фашизму!": бельгийцы против ультраправых

Барабанный бой раздавался у здания Европейского парламента в Брюсселе вечером во вторник. От 4 до 5 тысяч протестующих таким образом решили заявить, что в Бельгии и в Европе в целом нет места фашизму.

Мы призываем объединиться против ультраправых сил, независимо от того в парламенте они, в правительстве, на улицах, на работе или в студенческой среде. Где бы не присутствовали ультраправые, и какую бы роль в обществе они не играли, мы хотим сплотиться против них Сикстин Ван Утриве, участница акции

Призыв к протесту распространился в интернете всего через несколько часов после объявления результатов европейского голосования в воскресенье. Голосования, которое показало всплеск популярности крайне правых партий, таких как "Национальное объединение" во Франции, "Лига" в Италии, а также "Фламандский интерес" в Бельгии. Партия во главе с Томом Ван Грикеном произвела фурор в Бельгии, став второй по значимости силой во Фландрии – сразу после "Нового фламандского альянса", выступающего за независимость региона.

Результаты Европейских выборов - зеркальное отражение проводимой на протяжении десятилетий политики властей, наполненной неолиберализмом, сексизмом, расизмом, все более популярными в обществе Сикстин Ван Утриве, участница акции

Большинство протестующих - бельгийцы, но также среди них были граждане и других стран, объединившиеся против крайне правых сил. В демонстрации принимали участие и депутаты Европарламента.

Я считаю, что самое важное – создать коалицию из демократических партий в парламенте, при условии, что ни одна из них не будет иметь дел с популистами и националистами. Это во-первых. Если нам удастся добиться этого в Европарламенте, они не смогут повлиять на нашу политику Мари Арена, депутат Европарламента

Демонстранты на пути к Еврокомиссии прошли маршем мимо здания Евросовета, где в это время европейские лидеры собрались на организованный ужин. Несмотря на большое число как манифестантов так и сил безопасности, акция протеста прошла достаточно мирно, серьезных инцидентов зафиксировано не было.