Где нет крайне правых?

Программа "Вкратце из Брюсселя":

Много говорят о том, что в Европе поднимают голову крайне правые силы. Но им не удалось приблизиться к власти в Португалии. Почему?

4 года назад премьер-министр социалист Антониу Кошта при поддержке двух леворадикальных партий и «зелёных» отменил меры жёсткой экономии, отказался от помощи кредиторов. Как следствие, безработица упала до 6%, португальская экономика растет теперь быстрее немецкой.

Популистам нечего больше предложить, и они вряд ли попадут в Европейский парламент. Это скорее всего удастся кандидату от социалистов, которого прочат аж в еврокомиссары:

«Здесь, в Португалии, мы смогли избежать тенденций национализма и экстремизма, потому что мы управляем страной на благо народа, - сказал Педру Маркеш. - Но в европейском масштабе, после введения единой валюты, финансового кризиса и последующего затягивания поясов, неравенство усилилось ".

Португалия — одни из четырёх стран-членов ЕС, где крайне правые не представлены в парламентах. Три другие — это Ирландия, Люксембург и Мальта. У них такое же право вето в отношении общесоюзных решений, как у сильных соседей Испании, Италии, Германии, Великобритании.

Помимо экономического и геополитического положения, большое влияние на настроение электората оказывает миграция.

Британский политолог считает, что в четырех названных странах иммигранты не столько усугубляют проблемы, сколько прносят пользу:

«Мальта имеет свою специфическую средиземноморскую культуру, это остров коммерсантов. Торговля там выжила и процветает, благодаря своей открытости внешним влияниям, - говорит Николас Уайт. - Люксембург также в последние несколько лет становился богаче из-за того, что её экономику поддерживает всё больше трудящихся-мигрантов. Обратные потоки рабочей силы, но с подобным результатом, наблюдаются в Ирландии и Португалии. Оттуда люди всегда эмигрировали, в годы кризиса ещё больше, а в последнее время многие из них возвращаются, чтобы поднять экономику и строить свою страну".

Но в этой четвёрке всё ещё тлеет ксенофобия. Её может раздуть какой-нибудь харизматичный лидер, врущийся к власти.

В Португалии спортивный комментатор Андре Вентура возглавил коалицию "Баста"! (Хватит!). В неё входят движения крайне правого и националистического толка.

В Ирландии бизнесмен Питер Кейси отровенно называет себя «расистом». Провалившись на президентских выборах, он пытается получить место в Европарламенте и привлекает к себе внимание избирателей предупреждениями о российском вмешательстве.

«Будь я русским, я бы думал о том, на каких странах сосредоточить мои усилия, Должен признаться, что Ирландия, Португалия, Мальта или Люксембург не были бы наверху моего списка, - продолжает политолог. - Этим странам не стоит преувеличивать российский фактор. Он, безусловно, есть, но в конце концов всё определяют местные факторы».

Из 751 депутата Европарламента только 44 представляют эти 4 страны, и состоят они, в основном, в умеренных фракциях. Большее влияние на политику Евросоюза оказывают главы их государств и правительств.

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АдГ ищет альтернативное место. Многокультурный Брюссель ей не нравится, поскольку напоминает Вавилонскую башню.

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