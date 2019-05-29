Право на качественную защиту здоровья и безопасности на рабочем месте - одна из важных составляющих Европейского социального кодекса - свода правил, которые помогают улучшить условия труда и жизни в Большой Европе. Одним из самых опасных диагнозов для европейских работников, как и для работников всего мира, остается рак.

На его долю приходится более половины (52%) смертей, так или иначе связанных с профессиональной деятельностью человека. 24% смертей вызваны болезнями системы кровообращения, 2%работников гибнут из-за травм.

Причины возникновения онкозаболеваний сложны, ученые говорят о сочетании факторов риска. Они предупреждают: уменьшение воздействия токсичных веществ на организм человека снижает вероятность возникновения опасного недуга.

Чтобы обеспечить качественную защиту 40-миллионной армии работников власти ЕС постоянно совершенствуют законодательство: в фокусе их внимания в числе прочего - 26 новых канцерогенных веществ, с которыми сталкивается современный человек в своей профессиональной деятельности. Эти вещества были включены в перечень опасных для здоровья работников молекул.

Здоровье не купишь, а расходы на его поддержание огромны: так, по по оценкам Европейского агентства по безопасности и гигиене труда, нарушение состояния состояние здоровья работников, травмы обходятся ЕС в 476 миллиардов евро в год, что составляет без малого 3,5% совокупного ВВП. Контакт работников с канцерогенами имеет прямую "стоимость" - без малого 2,5 миллиарда евро в год.

"Рак труда" - такой термин все чаще используют врачи и наблюдатели, оценивая риски возникновения опасного диагноза в зависимости от условий работы.

Наш корреспондент побывал в Хорватии. На местной фабрике Bjelin по производству паркетной доски персонал работает в респираторах. Неслучайно: древесная пыль при вдыхании оседает в носу, горле, бронхах, что может вызвать аллергию, кожные и респираторные заболевания, а в случае длительного воздействия - онкозаболевания (хорватские работники не одиноки: по оценкам специалистов, около 3 миллионов рабочих в Европе подвергаются воздействию пыли из твердой древесины).

Три года назад производство перешло в частное управление. Руководство инвестировало в расширение мощностей, сделав ставку на использование экоматериалов и обеспечение безопасности рабочих мест.

Круно Пишкур, директор фабрики Bjelin, рассказывает: "Мы изменили систему вытяжки, установили новые вентиляторы, наладили фильтрование опилок: теперь они накапливаются в специальных мешках, потом их вывозят в производственные хранилища. Сегодня мы лучше понимаем, в каком направлении оптимизировать условия на рабочем месте. Мы стремимся сократить присутствие отдельных веществ до абсолютного минимума - так безопаснее. А защищенный работник трудится лучше".

Однако такой подход практикуется далеко не по всей Европе.

Так, 11% опрошенных заявили, что подвергаются воздействию паров растворителей; 15% жалуются на дым, микрочастицы порошков, пыль, 17% - на химические продукты; респонденты говорят, что подвергаются вредному воздействию как минимум четверть рабочего времени.

Нормы обязывают европейских работодателей декларировать канцерогенные вещества, с которыми контактируют их работники, отмечая, сколько именно человек затронуты вредным химикатом. Гордана Палаша из Союза автономных профсоюзов Хорватии, уточняет: "Санкций за невыполнение этого обязательства нет, далеко не все работодатели сообщают об этом в Хорватии. Нам, безусловно следует лучше контролировать исполнение требований на местах".

Политики получают данные и рекомендации от ученых. Во Франции Международное агентство по исследованию рака оценивает канцерогенные вещества. Специалисты выделяют 4 группы в зависимости от доказанных рисков, рассказывает микробиолог Мэри Шубауэр-Бериган: "В группу #1 мы включаем о известные канцерогены, это 120 веществ. Из них около 70 присутствовали или продолжают присутствовать на рабочих местах. Для стран, международных организаций очень важно сделать все возможное для снижения присутствия опасных молекул на рабочем месте".

ЕС уже предпринимает необходимые шаги. В Бильбао на вопросы Euronews ответила директор Европейского агенства по безопасности и гигиене труда Криста Седлачек: " В ЕС внесли изменения в директиву по канцерогеном и мутагенам. Теперь у нас есть список из 26 веществ, которые могут вызвать рак, у нас заданы параметры предельно допустимого воздействия этих веществ на рабочем месте. Соблюдение норм позволяет избежать гибели сотен тысяч людей".

Euronews: "Какие отрасли представляют наибольшую опасность для работников?"

Криста Седлачек: "Например, сварка - проблемный сектор, так как во время сварочного процесса выделяются канцерогены. Воздействию опасных веществ подвергаются и медработники, и парикмахеры, которые во время манипуляций с волосами контактируют с химикатами, растворителями. А в них могут присутствовать канцерогенные элементы... Нельзя сбрасывать со счетов и строительный сектор, там работники подвергаются воздействию асбеста или кремнезёмной пыли".

Euronews: "Считаете ли вы, что крупным компаниям с разветвленной инфраструктурой проще показать пример другим в том, что касается профилактики рисков на рабочем месте, предотвращения профессиональных онкозаболеваний?"

Криста Седлачек: "Ряд опросов и исследований ясно показывают, что да, крупные компании используют более системный подход к обеспечению безопасности и гигиены труда. У малых компаний такой подход зачастую отсутствует. Предприятия этой группы реагируют по мере возникновения ситуаций, спонтанно. Наше агентство разработало в числе прочего интерактивный инструмент оценки рисков. Это решение адресовано именно малым фирмам. Речь идет о веб-платформе, совершенно бесплатной, с простым доступом.... Она позволяет получить грамотную оценку рисков, связанных с ваше сферой деятельности".