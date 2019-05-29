Власти ЕС борются с "раком труда"

Европа борется с "раком труда" - так условно называют онкозаболевания, спровоцированные воздействием на работников токсичных веществ или испарений.

Рак повинен в 52% ежегодных смертей, связанных с трудовой деятельностью в Большой Европе. 24% работников умирают из-за сосудистых болезней и 2% из-за травм.

Рак - сложное заболевание, факторы его возникновения трудно определить. Известно, что некоторые виды онкозаболеваний вызываются воздействием химических веществ. Их можно предотвратить, уменьшая или устраняя эти воздействия...

Для лучшей защиты 40-миллионной армии работников, в ЕС постоянно обновляются нормативы. В фокусе внимания - 26 новых канцерогенных веществ, которые могут вызвать рак. При поддержке Европарламента Еврокомиссия расширила список опасны для людей молекул; работодатели обязаны фиксировать контакт своих сотрудников с опасными веществами и учитывать время, которое работник проводит в неблагоприятных условиях.