Школьница и Шварценеггер

В борьбу с изменениями климата вступает тяжёлая техника: Арнольд Шварценеггер приехал в родную Австрию, чтобы выступить на климатическом саммите. В этот раз актёр и экс-губернатор, давно известный и как экологический активист, выступил и как организатор.

На площади в центре Вены собрались около 17 тысяч человек.

Арнольд Шварцнеггер:

«Мы, народ, должны работать вместе. И мы сможем! Я рассчитываю на вас! Как я всегда и говорю в конце: если вы поддерживаете меня, если вы на 100% за меня, то я вам обещаю: я вернусь!»

В числе гостей, открывших мероприятие — Генеральный Секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Австрии Александр ван дер Беллен и шведская школьница Грета Тунберг:

«Ситуация чрезвычайная! Мировые лидеры пока не пытаются исправить её, и если они ничего не сделают — будем действовать мы».

Борьба против климатических изменений приобрела в последнее время особый накал. Активисты цитируют учёных, по данным которых температура океанов растёт гораздо быстрее, чем предполагалось, что приведёт к значительному росту уровня моря.

По инициативе Греты Тунберг, в борьбу активно включаются несовершеннолетние: уже традиционными стали пятничные марши протеста школьников и учащихся во многих странах мира.