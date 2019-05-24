Глобальная "Пятница ради будущего"

Тысячи юных активистов в Австралии и Новой Зеландии первыми запустили ставшую уже традиционной акцию "Пятница ради будущего" с требованиями к политикам и бизнесменам немедленно предпринять меры по снижению выбросов парниковых газов в целях борьбы с изменением климата.

Организаторы акции, прародителем которой считается 16-летняя шведская школьница Грета Тунберг, ожидают, что как минимум 1 млн участников присоединится к ней в больше чем 110 странах мира.

Протесты прошли и на родине юной шведской активистки. В центральном парке Стокгольма она лично выступила перед единомышленниками.

Мы умоляем взрослых, пожалуйста, дайте нам надежду на будущее. Неужели мы просим о невозможном? Пассивность старших поколений в том, что касается климатического кризиса, в будущем, вероятно, будет рассматриваться как худшее предательство их всех Грета Тунберг

Небольшая группа подростков поддержала акцию лежачим протестом, блокирующим дорожное движение, во французских Каннах, где в это время проходит международный кинофестиваль.

В Берлине же количество присоединившихся к "Пятнице ради будущего" было гораздо больше - около 10 тысяч человек.

Протестующие прошли маршем от правительственного квартала к Бранденбургским воротам. Несколько тысяч активистов вышли на улицы Кельна, Гамбурга, Лейпцига и Дортмунда.

Не обошел стороной глобальный протест и Италию. Несколько тысяч вышли на вторую за 3 месяца демонстрацию. Высокая активность была зафиксирована в Милане, где несколько дней назад городские власти объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с климатом и пообещали в течение полугода предпринять ряд решительных мер.