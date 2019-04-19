Миссия Греты: школьница-активистка провела акцию в Риме

Четыре тысячи человек собрались в центре Рима, чтобы увидеть эту шведскую школьницу, и услышать ее голос. Не удивительно. Грета Тунберг - необычная девочка, и говорит она о проблеме, которая так или иначе касается каждого. Грета - основательница молодежного движения "школьная забастовка за климат". На залитой солнцем Пьяцца дель Пополо Грету тепло приветствовала молодежь.

Грета Тунберг, активистка: "Везде и всюду существует одна и та же проблема. И заключается она в том, что по-прежнему ничего не делается, чтобы не допустить экологической катастрофы".

Акция в Риме прошла с соблюдением экологических норм. Электроэнергию, необходимую для работы микрофонов и музыкального сопровождения, вырабатывали добровольцы, крутившие педали на специальных велосипедах.

Свою борьбу за климат Грета Тунберг начала с единоличной забастовки перед зданием шведского парламента. Она проводила ее каждую пятницу. Инициативу Греты подхватила молодежь по всему миру. В Италии юная активистка выступила в верхней палате парламента. В Ватикане - встретилась с папой римским. Несколько месяцев назад подростка в знак признания борьбы за экологию выдвинули на Нобелевскую премию мира.