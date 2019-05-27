Дуэль двух каталонцев в Европейском парламенте

На выборах в Европейский парламент в Испании есть явный победитель. Это Испанская социалистическая рабочая партия. Её победа будет иметь большое значение для фракции европейских социалистов, так как испанцы составят в ней самую большую группу. Их лидер – министр иностранных дел Испании, каталонец Жозеп Боррель:

«Мы хотим сделать Европу демократичнее, ближе к народу, с бо́льшим весом в мире, чтобы она защищала граждан и предоставляла им возможности в мире, в котором нам предстоит жить».

Испанские социалисты увеличили своё представительство в Европейском парламенте, они займут 20 мест, тогда как консерваторы из Народной партии только 12, либералы из партии «Граждане» – 7, а левые радикалы из партии «Подемос» – 6 мест. 3 места в Европарламенте достались испанским ультраправым из партии «Вокс».

Успеха добились и сторонники независимости Каталонии. В Европейский парламент избран бывший глава региона Карлес Пучдемон. Но сможет ли он там занять своё место, ещё не известно, так как испанские правоохранительные органы объявили его в розыск.

«Право быть избранным и свобода ассоциаций относятся к основным правам и свободам Европейского Союза. Если добавить к этому, что мы одержали победу на выборах в Каталонии, то, по моему, не вызывает сомнений то, что никакая формальность не может отменить это право», – уверен проживающий в Брюсселе каталонский лидер.

Ана Ласаро, Euronews: «В Европейском парламенте намечается дуэль двух каталонцев: между сторонником независимости Карлесом Пучдемоном, который попытается использовать свою победу для усиления своих позиций на дипломатическом уровне, и социалистом Жозепом Боррелем, который будет проводить точку зрения Мадрида. Испанские социалисты также рассчитывают занять первенствующие позиции в европейских институтах».