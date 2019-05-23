Британия: голосуем и уходим?

В четверг к избирательным участкам направились и британцы. Страна не собиралось участвовать в европейских выборах, рассчитывая к этому моменту выйти из ЕС. Но парламент не одобрил сделку премьера Терезы Мэй и Лондон обязали организовать процесс волеизъявления.

На волне антиевропейской риторики небывалую популярность в ходе кампании получила Партия "Брексит" евроскептика Найджела Фаража, основанная несколько месяцев назад. Согласно опросам, партию поддерживают 34% избирателей.

Лейбористам и их лидеру Джереми Корбину симпатизируют 16% опрошенных британцев, в то время как правящие консерваторы могут рассчитывать на голоса 10% избирателей.

На третьем месте (15%) партия Либеральных демократов Винаса Кэйбла, выступавшая против выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Замыкают пятерку "зеленые"

В отношении нынешних европейских выборов британцы испытывают смешанные чувства:

"Если мы все же уходим, как они полагают в этом году в октябре, в конце октября, то тогда все это голосование - самая пустая, бессмысленная трата трата денег. Если не покидаем ЕС, то кто-то же голосует сегодня?"

"Ну власти говорили, что предполагали выйти из ЕС в установленный срок. Но поскольку этого не произошло, мы должны пойти на эти выборы. МОжет быть это и смешно, конечно. Но, что мы можем делать? Все зависит политиков и тех, кто представляет нашу страну. Им разбираться.

По итогам голосования в Европарламент от Великобритании должны быть избраны 73 депутата. Результаты выборов станут известны 26 мая.