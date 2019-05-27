Мадрид: футбольная лихорадка

Испанская столица готовится к наплыву футбольных болельщиков. Первого июня в Мадриде состоится финальный матч Лиги чемпионов между английскими командами "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Спортивное событие спровоцировало резкий рост цен на жилье. Фанаты негодуют и считают, что отели наживаются на любителях футбола. Так, например в одной из гостиниц, за ночь в четырехместном номере с общим душем, с каждого постояльца просят по 500 евро. По словам сотрудницы OPEN HOUSE HOSTEL, люди готовы спать даже на террасе: "Многие все еще ищут места в отелях, так что Мадрид будет переполнен гостями в эти дни".

В трехзвездочных гостиницах свободных номеров нет. Пятизвездочные отели предлагают роскошные комнаты с потрясающим видом на Мадрид, услуги дворецкого, прокат автомобиля и вип-доступ на стадион за 30 тысяч евро. Это в десять раз больше стоитмости самого номера.

Лаура Гранадос, директор по маркетингу PLAZA ESPANA DESIGN HOTEL: "Мы решили сделать специальное предложение для президентского люкса. Мы включили в пакет не только проживание, но и билеты на матч".

Матч "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" состоится на стадионе "Ванда Метрополитано", вмещающем 64 тысячи зрителей. Вот только приехать на игру удастся далеко не всем желающим.