В Париже стартовал 123-й Ролан Гаррос

В воскресенье в Париже стартовал Открытый чемпионат Франции по теннису, второй в сезоне турнир серии Большого шлема. Призовой фонд нынешних соревнований, которые проходят уже в 123-й раз, составляет более 42 миллионов евро.

Главная интрига мужского турнира заключается в том, сумеет ли 32-летний испанец Рафаэль Надаль, которого называют королем земляных кортов, выиграть 12-й титул победителя Ролан Гаррос. Рекорд в Париже он установил еще 2 года назад, завоевав юбилейный 10-й трофей. Всего же за карьеру Надаль проиграл на турнире лишь 2 матча из 88.

Еще одно примечательное событие - возвращение на парижские корты после четырехлетнего перерыва Роджера Федерера. В первом круге соревнований опытный швейцарец, который на этот раз планомерно готовился к турниру, в трех сетах обыграл итальянца Лоренцо Сонего - 6:2, 6:4, 6:4.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович начнет соревнования в понедельник. В первом раунде он встретится с поляком Хубертом Хуркачем. В прошлом году Джокович дошел лишь до четвертьфинала, но затем выиграл три других турнира Большого шлема.