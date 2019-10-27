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Аргентина

Конец «правого поворота»?

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 Павел Барсуков 
Конец «правого поворота»?
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Граждане Аргентины голосуют на президентских и парламентских выборах.

По итогам предварительного голосования, состоявшегося ещё в августе, левоцентрист Альберто Фернандес получил почти 48% голосов. Политологи считают, что с тех пор он только укрепил свои позиции. В тандеме с ним — экс-глава государства Кристина Киршнер, претендующая теперь на пост вице-президента.

За действующего президента Маурисио Макри в августе проголосовали около трети избирателей. Его приход к власти четыре года назад ознаменовался резкой сменой экономического и социального курса, большей открытостью Аргентины для мировой финансовой системы. В частности, стране был выдан крупнейший кредит в истории МВФ — примерно 65 миллиардов долларов. Несмотря на всё это, правительство так и не смогло решить проблему инфляции, девальвации национальной валюты и роста числа бедных.