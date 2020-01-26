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Испания

Семь наград "Гойи" для фильма Альмодовара

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 Кнарик Хачатрян
Семь наград "Гойи" для фильма Альмодовара
Авторское право
Euronews
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Картина "Боль и слава" Педро Альмодовара удостоена испанской национальной кинопремии "Гойя" в категории "Лучший фильм". Лента была номинирована в 16 категориях и получила 7 наград, в том числе за лучшую постановку, музыку, оригинальный сценарий, и лучшую мужскую роль, которую сыграл Антонио Бандерас.

Впереди - церемония вручения Оскаров; фильм "Боль и слава" номинирован в 2-х категориях.

"Боже мой! Это очень сильное чувство, - сказал об этом Альмодовар. - Во многом потому, что фактически представляю всю Испанию. Но при этом я спокоен, потому что сделал свою работу и вот получил даже две номинации. Мы сделали все, что смогли, а остальное уже от нас не зависит. Будущее нам неизвестно, поэтому я постараюсь насладиться самой церемонией, атмосферой происходящего".

5 премий "Гойи" получила картина Алехандро Аменабара "Во время войны", в том числе за мужскую роль второго плана и работу художника-постановщика. Лучшей актрисой признана Белен Куэста за роль в фильме "Бесконечный ров". Звания лучшего европейского фильма удостоились "Отверженные" Ладжа Ли, а лучшим латиноамериканским фильмом признана лента "Героические неудачники" Себастьяна Боренштейна.

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