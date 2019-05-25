Украина-Россия: "метод кнута и пряника" I #Куб

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"Я сделаю всё, чтобы украинцы не плакали", - этими словами завершил Владимир Зеленский свою инаугурационную речь. Новый президент говорил о том, что украинцы должны быть исландцами в футболе, просил не вешать его фотографии в кабинетах, потому что президент – это не икона, и несколько раз в речи переходил на русский язык.
После инаугурации Зеленский встретился с делегацией из Белого дома. В разговоре с американцами новый президент заявил, что Украина самостоятельно не может "преодолеть агрессию России в Донбассе и в Крыму", поэтому Киеву нужна помощь Вашингтона. В частности Зеленский призвал американцев ужесточить санкции против Москвы.
Ответил на это глава республики Крым Сергей Аксенов:
Глава администрации президента Андрей Богдан заявил, что при Зеленском Украина будет придерживаться в отношении России "метода кнута и пряника". Новые украинские власти предложили вынести на референдум вопрос о том, как должен строиться переговорный процесс с Россией. Богдан заявил, что свое слово по этому вопросу должно сказать общество, а не только депутаты и президент. Зеленский еще во время предвыборной кампании говорил, что "помешан на референдумах", и обещал "народовластие через референдумы".
Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Оксана Юринец тоже идею референдума не поддержала, но объяснила это по-другому: "Это же нам советовали смотреть на фото наших детей, когда мы принимаем важные решения? <...> Так вот. Принимая решение о возможном референдуме по "мирным" переговорам с Россией, не забудьте поставить перед собой фото всех более чем 2000 детей, чьи родители погибли в войне с тем, кто на нас напал".
Позже Зеленский заявил, что на самом деле власти хотят провести не референдум, а опрос, а затем и вовсе ответил "нет" на вопрос журналистов о возможности проведения переговоров с Россией. Правда, на следующий день глава администрации Зеленского заявил, что разговаривать надо - "ради достижения мира".
Вообще при каких условиях возможно перезагрузка российско-украинских отношений? Чего хотят обе стороны? Своим мнением делится украинский политолог, директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко:
"Отказ от вступления в НАТО, признание российского статуса Крыма и Севастополя и отказ от враждебных России действий на международной арене. Украина, со своей стороны, выдвигает требование возврата всех утраченных ею территорий, в том числе и тех, которые Российская Федерация не контролирует и на которые не претендует, выплата компенсаций и репараций. Еще - я так понимаю, это условие не фигурирует нигде особо, но озвучивается на корпоративном уровне, - это сохранение газового транзита через территорию Украины".
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