Украина-Россия: "метод кнута и пряника" I #Куб

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"Я сделаю всё, чтобы украинцы не плакали", - этими словами завершил Владимир Зеленский свою инаугурационную речь. Новый президент говорил о том, что украинцы должны быть исландцами в футболе, просил не вешать его фотографии в кабинетах, потому что президент – это не икона, и несколько раз в речи переходил на русский язык.

После инаугурации Зеленский встретился с делегацией из Белого дома. В разговоре с американцами новый президент заявил, что Украина самостоятельно не может "преодолеть агрессию России в Донбассе и в Крыму", поэтому Киеву нужна помощь Вашингтона. В частности Зеленский призвал американцев ужесточить санкции против Москвы.

Ответил на это глава республики Крым Сергей Аксенов:

Зеленский на встрече с делегацией Белого дома призвал США ужесточить санкции против России, сообщают СМИ. До этого он... Publiée par Сергей Аксенов sur Mardi 21 mai 2019

Глава администрации президента Андрей Богдан заявил, что при Зеленском Украина будет придерживаться в отношении России "метода кнута и пряника". Новые украинские власти предложили вынести на референдум вопрос о том, как должен строиться переговорный процесс с Россией. Богдан заявил, что свое слово по этому вопросу должно сказать общество, а не только депутаты и президент. Зеленский еще во время предвыборной кампании говорил, что "помешан на референдумах", и обещал "народовластие через референдумы".

Если Зеленский решил по каждому поводу проводить референдумы, то далеко они не уедут и отстанут безвозвратно. И так понятно, что украинский народ настроен на возвращение некогда утраченных партнерских и дружеских отношений между нашими странами, а референдум - это напрасная трата денег и времени Михаил Шеремет Депутат Госдумы РФ

#Куб Хотели бы вы, чтобы в вашей стране был такой президент, как Владимир Зеленский? Publiée par Euronews на русском sur Jeudi 23 mai 2019

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Оксана Юринец тоже идею референдума не поддержала, но объяснила это по-другому: "Это же нам советовали смотреть на фото наших детей, когда мы принимаем важные решения? <...> Так вот. Принимая решение о возможном референдуме по "мирным" переговорам с Россией, не забудьте поставить перед собой фото всех более чем 2000 детей, чьи родители погибли в войне с тем, кто на нас напал".

Це ж нам радили дивитися на фото своїх дітей, ухвалюючи важливі рішення? Це ж ми з вами також президенти, також... Publiée par Oksana Yurynets sur Mardi 21 mai 2019

Позже Зеленский заявил, что на самом деле власти хотят провести не референдум, а опрос, а затем и вовсе ответил "нет" на вопрос журналистов о возможности проведения переговоров с Россией. Правда, на следующий день глава администрации Зеленского заявил, что разговаривать надо - "ради достижения мира".

Вообще при каких условиях возможно перезагрузка российско-украинских отношений? Чего хотят обе стороны? Своим мнением делится украинский политолог, директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко:

"Отказ от вступления в НАТО, признание российского статуса Крыма и Севастополя и отказ от враждебных России действий на международной арене. Украина, со своей стороны, выдвигает требование возврата всех утраченных ею территорий, в том числе и тех, которые Российская Федерация не контролирует и на которые не претендует, выплата компенсаций и репараций. Еще - я так понимаю, это условие не фигурирует нигде особо, но озвучивается на корпоративном уровне, - это сохранение газового транзита через территорию Украины".

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