Кто устроил взрыв в Лионе?

Французским следователям удалось обнаружить ДНК подозреваемого в причастности к взрыву в Лионе. На клочках сумки, в которой лежала бомба и мелкие металлические предметы, остались следы. Но принадлежат ли они действительно тому мужчине лет 30-ти, которого разыскивает полиция и просит свидетелей поделиться информацией, пока неизвестно. Камеры наблюдения зафиксировали, что он подъехал к булочной "Бриош Доре" на велосипеде и оставил там сумку.

Мы знаем, в каком направлении скрылся подозреваемый, - сказал в субботу мэр Лиона и экс-глава МВД Франции Жерар Коллон. - Видеокамеры позволили установить, когда он пришёл сюда и когда покинул это место. Полученные данные, возможно, помогут нам продвинуться в поисках".

Следствие уже установило, что для изготовления бомбы был использован пероксид ацетона – взрывчатое вещество, которое применяли джихадисты во время терактов во Франции и в Брюсселе

Жители Лиона потрясены, но продолжают заниматься своими повседневными делами:

- Кто угодно может оставить где угодно сумку с гвоздями и бомбой. Чувствуешь себя бессильным перед этим.

- Что сказать? Я полагаю, что надо просто продолжать жить, как и раньше. Я вот вышла на рынок, как и всегда это делаю в субботу утром.

В результате взрыва на лионской пешеходной улице Виктора Гюго ранение получили 13 человек: 8 женщин, 4 мужчин и один ребёнок. 11 из них госпитализированы.

Мотивы преступления пока неизвестны, поиски злоумышленника продолжаются. В расследовании инцидента принимают участие около 100 следователей и технических экспертов.