Взрыв в центре Лиона. Есть пострадавшие

Французской прокуратуре удалось установить личность человека, оставившего сумку на месте взрыва в Лионе, сообщает телеканал BFM. По информации СМИ, его личность удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения.

Отмечается, что мужчина, подъехал к булочной на велосипеде, его лицо на видеозаписи скрыто за капюшоном и темными очками.

На месте работают саперы, которые обследуют район на предмет взрывчатки. Территория вокруг пересечения улицы Виктора Гюго и Сала контролируется солдатам, которые принимают участие в антитеррористической операции Sentinelle ("Часовой").

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил об отсутствии погибших в результате взрыва и выразил поддержку пострадавшим. "Я не могу говорить об ущербе после взрыва в Лионе, однако сейчас известно, что нет жертв, только пострадавшие, - сказал он в прямом эфире на канале популярного французского видеоблогера Hugo Decrypte. - Я бы, конечно, хотел выразить слова поддержки пострадавшим и их семьям".

Взрыв прогремел в 17:40 по местному времени у булочной "Бриош доре" на оживленной пешеходной улице Виктора Гюго в центре города. Пострадали по меньшей мере восемь человек, в их числе один ребёнок.

На месте взрыва работает полиция. Следователи склоняются к версии, что в городе сработало взрывное устройство с поражающими элементами. Расследование передано антитеррористическому подразделению в Париже. Префектура региона призывает журналистов не распространять непроверенную информацию.