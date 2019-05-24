Взрыв в Лионе: полиция ищет подозреваемого

По меньшей мере 13 человек, в том числе восьмилетний ребёнок, пострадали в результате взрыва во французском Лионе. В центре города на пешеходной улице возле булочной сработало самодельное взрывное устройство. Таковы предварительные данные следствия. По словам очевидцев, устройство было начинено болтами и гвоздями.

Reuters

Полиция разыскивает подозреваемого: камеры наблюдения зафиксировали мужчину, который оставил сумку возле кафе. Лицо закрыто капюшоном и тёмными очками, тем не менее следователи заявили, что уже определили его личность.

Расследованием занимается антитеррористическое подразделение прокуратуры. О теракте силовики речь не ведут, хотя такую версию и не исключают.

«Вот этот самый человек в балаклаве, на велосипеде — он бросил сумку в магазин. Хорошо, что никто не погиб».

«Я сидел спокойно дома, когда услышал грохот. Мы выглянули в окно, и видели, как приезжают пожарные, скорая помощь и полиция».

«Я по дороге сюда разговаривал с женщиной — она мне рассказала, что повсюду валялись гвозди и болты — маленькие, большие, всякие», — рассказывают прохожие_._

Reuters

Несколько улиц в центре города остаются в оцеплении полиции. Через несколько часов после взрыва поступило сообщение, что оцеплен и один из вокзалов Лиона — из-за обнаруженной в переходе бесхозной сумки.

Глава МВД Франции приказал усилить меры безопасности в местах массового скопления людей.