Евровыборы: последние предвыборные митинги

Европейская Народная партия (ЕНП) идёт на выборы в Европарламент, объявив войну националистам и популистам. Её лозунг - единство Евросоюза. На последнем предвыборном митинге в Мюнхене главный кандидат от ЕНП Манфред Вебер пообещал бороться с терроризмом и организованной преступностью, а также развивать торговлю и привлекать инвестиции.

"Над торговлей сгустились тучи: тут играет роль "брексит", вызвавший чувство уязвимости, а также действия американского президента Дональда Трампа. Поэтому мы, европейцы, должны занять чёткую позицию", - сказал Вебер.

Австрийские консерваторы во главе с канцлером Себастьяном Курцем в преддверии выборов расторгли союз с националистами из-за скандала с их уже бывшим лидером и экс-вице-канцлером Хайнцем Кристианом Штрахе. Курц объявил о формировании переходного правительства и проведении досрочных всеобщих выборов. Из-за этого он в Мюнхен не приехал, а свою поддержку Веберу выразил в режиме видеоконференции.

Первый заместитель главы Еврокомиссии Франц Тиммерманс выдвинут на пост её председателя от Партии европейских социалистов. Он провёл последний предвыборный митинг в Барселоне. Во многом благодаря Тиммермансу нидерландские социалисты неожиданно успешно выступили на европейских выборах, заняв, по данным экзитполов, первое место.

Выборы в Европарламент станут лакмусовой бумажкой новой расстановки политических сил в Европе.