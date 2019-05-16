Дебаты европейских кандидатов

В Брюсселе прошли дебаты шести главных кандидатов на пост главы Еврокомиссии. Их выдвинули партии всего политическому спектра, представленного в Европарламенте. Широк был и диапазон обсуждаемых проблем.

Социалист из Нидерландов заговорил о миграция в Евросоюз:

«Каждый раз, когда кто-то умирает в Средиземном море, Европа теряет часть своей души, - сказал Франс Тиммерманс. - Мы теряем самих себя и свои ценности тем, что не решаем эту проблему».

«Я бы не стал вводить обязательные квоты на приём мигрантов, как это неправильно сделала Еврокомиссия, - сказал чешский консерватор Ян Заградил. - Такая мера не сработала, а только, к сожалению, углубила раскол между восточной частью и западной частью Европы».

Первый вице-президент Еврокомиссии Тиммерманс перевёл дебаты на тему, близкую социалистам, таким, как премьер-министр Португалии, и набросился на немецкого правоцентриста:

«Когда Антониу Кошта предложил больше социальной справедливости, создать больше рабочих мест, обеспечить больший экономический рост, Еврокомиссия дала добро. А Манфред Вебер сказал: «Нет, надо наказать Португалию».

Лидер крупнейшей парламентской фракции - Европейской народной партии - контратаковал социалистов, посетовав на то, что у них слишком много власти в Евросоюзе:

«Я должен напомнить всем, что в последние пять лет комиссар Московиси, социалист, отвечал за решение вопроса евро, - сказал Вебер. - Сегодня этим занимается социалистический министр финансов из Португалии. Ему поручено руководство Экофином и Еврогруппой. По-моему, все должны выполнять свои обязанности, и социалисты не должны критиковать свою собственную политику ».

Европейских избирателей все больше беспокоят изменения климата, и претенденты на высокий пост в Брюсселе проявляли свою решимость спасать планету.

«Мы знаем, что делать, у нас есть для этого политические инструменты, Нужно просто пустить всё это в дело, - сказала «зелёная» немка Ска Келлер. - Но, к сожалению, другие фракции, представленные здесь, постоянно голосовали против необходимых мер, из-за этого нет прогресса в борьбе с климатическим кризисом, а это действительно кризис ".

«Могут быть созданы миллионы рабочих мест при переходе на чистые технологии, - сказала датский либерал Маргрете Вестагер. - Например, строительство высокоскоростных железных дорог в Европе, чтобы соединить наши города, чтобы люди пересели с самолетов на поезда».

«Я категорически против того, чтобы решать эту проблему путём налогообложения самых слабых граждан, как это делает Макрон во Франции, - сказал бельгийский левый Нико Кюе. - Чтобы спасти банки, мы нашли 300 миллиардов - также можно бороться против изменений климата".