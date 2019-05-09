Спор о преемнике Юнкера на Саммите ЕС

Нечасто лидеров Евросоюза встречает толпа ликованием. И особенно редко - поцелуями. Но так было перед неформальным саммитом в румынском городе Сибиу.

Главы государств и правительства, руководители ветвей власти, съехались, чтобы наметить дальнейший курс Евросоюза. Но на деле вспыхнул спор о том, как определить следующего президента Еврокомиссии.

Многим не нравится соревнование между кандидатами от ведущих политических сил или автоматическое назначение на этот пост того, чья партия получит большинство в Европейском парламенте.

«Я не верю, что это правильный путь - пока у нас нет транснациональных списков», - сказал Эммануэль Макрон. Президент Франции давно призывает, чтобы избиратели голосовали не только за своих национальных кандидатов, но и за представителей европейских партий. Макрон также хочет, чтобы главу Еврокомиссии назначал Совет ЕС. Он может не допустить, чтобы главный пост в Брюсселе занял лидер правоцентристкой Европейской народной партии немец Манфред Вебер.

«Какую Европу вы хотите — неужели левую или крайне правую? - спросил избирателей Вебер. - Или же вы проголосуете за ЕНП, за европейский центр, основанный на христианско-демократических ценностях? Такие варианты на столе — пусть люди решают «.

Как премьер-министр, Виктор Орбан также может остановить восхождение на политический олимп Манфреда Вебера, который, возглавляя крупнейшую парламентскую фракцию, угрожает изгнать из неё венгерскую правящую партию. Два деятеля постоянно выступают с нападками друг на друга.

У немца есть сильные союзники. Председатель Европарламента Антонио Таяни поддержал кандидатуру Вебера на пост президента Еврокомиссии.

Участники встречи в верхах подписали десяток обязательств, например, о сохранении единства своих стран и учреждений, несмотря на свои разногласия. Но это не остановит их политические группы от отчаянной борьбы за места в Европарламенте и высокие посты в Брюсселе.