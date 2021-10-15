Британия требует переписать «бракоразводный» договор с ЕС

Программу «О положении Союза» ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: Когда люди разводятся, драма не всегда заканчивается. Иногда условия раздела имущества продолжают не устраивать бывших супругов. Но это ничто по сравнению с кошмаром «брексита».

Британское правительство хочет переписать «бракоразводный» договор, потому что какая-то часть в нём ему не нравятся, никогда не нравилась, но оно всё равно дало согласие и подписало его.

После многих месяцев британского нытья по поводу Североирландского протокола, Евросоюз наконец согласился пересмотреть его, объявив, что ни при каких обстоятельствах документ не станет предметом повторных переговоров.

Марош Шефчович, вице-председатель Еврокомиссии:

«Мы вложили много сил в этот пакет, исследовали все возможные аспекты протокола, временами выходя за рамки действующего законодательства ЕС».

Брюссель предлагает серьёзные практические изменения в византийской системе таможенных проверок в Северной Ирландии, которая остается частью единого рынка ЕС без внутренних границ. Речь идёт о сокращении бюрократических формальностей - ни больше, ни меньше.

Лондон спорит с Брюсселем постфактум

Британскому правительству этого мало - Лондон хочет более выгодных условий развода постфактум.

Саджид Джавид, министр здравоохранения Великобритании:

«У Евросоюза чрезмерно легалистический подход. Я считаю правильным снова поговорить с нашими друзьями в ЕС и посмотреть, можно ли внести какие-либо изменения ».

«Чрезмерно легалистический подход»? Помните, мы говорим об обязательном к исполнению международном договоре, который Великобритания согласовала и подписала!

То, что «брексит» - это неудачный развод, очевидно для всех. Теперь Британии просто нужно сохранять спокойствие и продолжать в том же духе.

Канцлер Шалленберг

Был ещё один политический развод, но он может привести к повторному браку. Молодой и динамичный канцлер Австрии Себастьян Курц разошелся с правительством и подал в отставку - под давлением - из-за обвинений в коррупции.

Его преемник Александр Шалленберг, до этого министр иностранных дел и кадровый дипломат, не считается опытным политическим деятелем.

Уже высказывались подозрения, что он может служить канцлером только временно, пока Себастьян Курц не вернется. Эти подозрения возникли после первого интервью Шалленберга. На вопрос «есть ли у Курца моральной право снова стать канцлером?»

Шалленберг ответил:

«Конечно».

Чтобы посвятить нас в тонкости австрийской политики, к нам присоединяется Сильвия Крицингер, политолог из Венского университета.

Tонкости австрийской политики

Гробе: Итак, Себастьян Курц подал в отставку из-за обвинений в коррупции - ослабляет ли это положение Австрии в Европейском Союзе?

Критцингер: Я бы так не сказала. На самом деле, это показывает, что демократические институты в Австрии работают хорошо. Когда в партии Себастьяна Курца возник коррупционный скандал, на это сразу отреагировали независимые организации, проявила себя надёжной система сдержек и противовесов. Это показывают, что государственное устройство действительно работает в Австрии.

Гробе: Это конец политической карьеры Курца?

Критцингер: Сложный вопрос. Это немного зависит от того, кого вы спрашиваете. Я имею в виду, если вы спросите людей из Христианско-демократической партии, они, вероятно, ответят «нет». Курц отошёл в сторону, чтобы позволить судьям разобраться и выяснить, оправданы ли обвинения. Так что он вполне может вернуться. Однако другие заинтересованные стороны выражают меньше уверенности том, что Себастьян Курц способен восстановить свои позиции. В его собственной партии определенные голоса призывают не допустить его возвращения. Обвинения в коррупции поставили морально политический вопрос, на который необходимо дать ответ, независимо от того, оправданы ли такие обвинениями. А уже потом можно говорить о возвращение кого-то во власть.

Гробе: Курц ушел в отставку с поста канцлера, но он остается председателем партии и главой парламентской фракции. Что, если Шалленберг, хотя он верный союзник Курца, однажды сам захочет стать председателем партии и главой парламентской фракции?

Критцингер: Я не думаю, что это материзуется. Я не думаю, что у Шалленберга есть цель стать председателем партии или главой парламентской фракции, и что он хочет преследовать такие цели. Он не вырос в этой партии и не сильно к ней привязан. И поэтому ему может быть очень трудно стать председателем партии даже через некоторое время, когда он побудет канцлером.

Гробе: Существенную роль в отстранении Курца от власти сыграли «зелёные», партнер по коалиции. Завершили ли они свой переход от экологических активистов к игрокам, имеющим реальную власть? Вероятно, они также войдут в новое правительство Германии...

Критцингер: По многим политически вопросам эти два коалиционных партнера согласны. Однако это ещё не доведено до парламента и не воплощено на практике. По-моему, «зелёные» очень заинтересованы в том, чтобы претворять в жизнь такую совместную политику. Им необходимо показать своим избирателям, что они имеют в коалиции большое влияние. Поэтом они очень хотят, чтобы коалиция продолжила работу либо с Христианско-демократической, либо с любой другой партией, представленной в австрийском парламенте.

«Счастливая жена, счастливая жизнь»

После стольких разговоров о разводе вот пример хорошего брака. Муж в Боснии стал известен всему миру благодаря вращающемуся дому, который, по его словам, он построил для своей жены, чтобы она могла иметь разные виды из окна - в зависимости от её настроения. Он построил семейный дом, способный совершить полный оборот.

Поскольку его жена хотела, чтобы спальня была обращена на восток и будила её солнечным светом, то гостиная стала смотрела на задворки, и жена перестала видеть приходящих посетителей. В результате мужчина снёс стену и изменил планировку дома, заявив, что это требовательная работа.

Он ни разу не посетовал за сложности, сказав только: «счастливая жена, счастливая жизнь».