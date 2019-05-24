"Ролан Гаррос": в борьбу вступают гранды

На протяжении трех недель на исходе весны и в первые летние дни поклонники тенниса традиционно следят за событиями, разворачивающимися на грунтовых кортах спортивного комплекса "Ролан Гаррос".

Именно там проходит один из 4 самых главных турниров по теннису - Открытый чемпионат Франции по теннису.

В борьбу за свой рекордный 12-й кубок вступает вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль.

Я счастлив быть здесь снова. И конечно приятно видеть, что соревнования развиваются, появляется что-то новое. От имени всех игроков хотел бы просто сказать "спасибо" "Ролан Гарросу" и Французской федерации тенниса за все, что они делают для нашего спорта Рафаэль Надаль

Свой первый матч испанец сыграет 26 мая. Имя соперника станет известно позднее.

В свою очередь первая ракетка мира серб Новак Джокович попытается во второй раз взять карьерный "Большой шлем" и победить на 4-х самых престижных турнирах. Первый из которых в этом году - Открытый чемпионат Австралии - он уже выиграл.

Также в борьбу вступает другой претендент на победу - швейцарец Роджер Федерер.

Не обошлось и без скандала. Австралиец Ник Кирьос, известный своим эпатажным поведением, неожиданно снялся с турнира по неизвестной причине. На днях в одной из соцсетей Кирьос нелестно отозвался о французском турнире, назвав его "отстоем".