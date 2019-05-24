"Ролан Гаррос": в борьбу вступают гранды

На протяжении трех недель на исходе весны и в первые летние дни поклонники тенниса традиционно следят за событиями, разворачивающимися на грунтовых кортах спортивного комплекса "Ролан Гаррос".
Именно там проходит один из 4 самых главных турниров по теннису - Открытый чемпионат Франции по теннису.
В борьбу за свой рекордный 12-й кубок вступает вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль.
Свой первый матч испанец сыграет 26 мая. Имя соперника станет известно позднее.
В свою очередь первая ракетка мира серб Новак Джокович попытается во второй раз взять карьерный "Большой шлем" и победить на 4-х самых престижных турнирах. Первый из которых в этом году - Открытый чемпионат Австралии - он уже выиграл.
Также в борьбу вступает другой претендент на победу - швейцарец Роджер Федерер.
Не обошлось и без скандала. Австралиец Ник Кирьос, известный своим эпатажным поведением, неожиданно снялся с турнира по неизвестной причине. На днях в одной из соцсетей Кирьос нелестно отозвался о французском турнире, назвав его "отстоем".