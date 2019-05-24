Кто увезет "Золотую пальмовую ветвь": фавориты

Кому достанется золотая пальмовая ветвь 72-каннского кинофестиваля? Этим вопросом задаются не только на набережной Круазетт, но и все любители киноискусства.

В этом году конкуренция очень высокая, среди претендентов на победу – признанные и неоднократные лауреаты престижной кинопремии – Квентин Тарантино, Педро Альмодовар, братья Дарденны, Кен Лоуч и Терренс Малик.

Своими прогнозами в гонке за заветными наградами с нами поделились посетители кинофестиваля:

"Южнокорейский фильм рисует нам картину их современного общества с социальной, экономической и политической точек зрения. В нем очень гладко и почти незаметно один за другим меняются жанры"

"У меня два фаворита в этом году: "Отверженные" Ладжа Ли и "Атлантика" франкосенегалки Мати Диоп. Эти два фильма меня зацепили, но абсолютный фаворит это все же "Отвержденные""

"В моем личном списке на первом месте - фильм, который не выиграет, на данный момент это "Отверженные". А вот в рамках конкурса я бы выбрал "Атлантику" Мати Диоп и "Портрет молодой женщины в огне" от Селин Скьяммы, и возможно Терренс Малик"

"Думаю, что этот год в Каннах - год открытий. Потому что все известные режиссеры немного подсдулись"

"В конкурсе отличные картины, очень хорошие. Мне действительно понравились "Отверженные", "Предатель" Беллоккьо. Но с этим жюри нас, я уверен, ожидает сюрприз. Может Альмодовару перепадает что-нибудь"

Кинофестиваль подходит к концу, и напряжение нарастает. 21 картина в конкурсе, отсмотренная жюри во главе с Алехандро Гонсалесом Иньярриту, уже получила свои оценки. Победитель станет известен вечером в субботу.