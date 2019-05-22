Канны: Тарантино 25 лет спустя

Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт прошли по красной дорожке вместе с Квентином Тарантино, который 25 лет спустя после триумфа "Криминального чтива" представил на Каннском кинофестивале свою новую картину "Однажды... в Голливуде". У неё есть все шансы разделить успех предшественницы: после показа зрители устроили режиссёру и актёрам овацию.

Тарантино просил прессу не рассказывать о сюжете фильма заранее, и в откликах тех, кто выходил из зала, восторг смешивался с удивлением:

- Потрясающе! А Тарантино просто великолепен!

- Фантастика! Совершенно по-тарантиновски!

- Всё на высоте: прекрасные актёры, захватывающий сценарий. Уж не говорят о том, что...

- Вы были удивлены?

- О да! Чёрт побери, да!

- Его стиль, его почерк: он не меняется, он продолжает удивлять! Это было так неожиданно!

- Думаю. чтобы действительно понять это, нужно знать историю киношного ширпотреба, потому что моментами там речь идёт о спагетти-вестерне, и если об этом ничего не знать, то можно потеряться. Но если всё это вам знакомо, то это просто наслаждение, словно потягиваешь освежающий клубничный коктейль.

Не раскрывая деталей, как этого хотел режиссёр, скажем лишь, что в фильме воссоздана эпоха заката "золотого века" Голливуда . Ди Каприо играет теряющего популярность актёра Рика Болтона, Питт - его друга и дублёра Клиффа Бута.

Квентин Тарантино потребовал, чтобы его картину показывали в Каннах не с цифровых носителей, а с 35-миллиметровой плёнки - путешествие на машине времени в конец 60-х годов обеспечено!