Объявлена конкурсная программа 72-го Каннского кинофестиваля

В конкурсную программу 72-го Каннского кинофестиваля вошли 19 картин. Тем не менее список может быть дополнен, в частности, в него может войти столь ожидаемая новая работа Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", повествующая о быстро меняющемся мире киноиндустрии с Леонардо Ди Каприо и Бредом Питтом в главных ролях.

Откроет фестиваль фильм Джима Джармуша "Мертвые не умирают". Комедия о зомби с Биллом Мюрреем и Адамом Драйвером при участии известных музыкантов - Тома Уэйтса, Селены Гомес и Игги Попа.

Из 19 картин - 6 сняли режиссеры-женщины. География обширна, но все же больше всего в конкурсе европейских лент. Среди них новая работа Педро Альмодовара драма "Боль и слава", в которой кинорежиссер переосмысливает свою жизнь как в профессии, так и на личном фронте. В главных ролях Пенелопа Крус и Антонио Бандерас.

Другие страны также не забыты. В Каннах будет представлено в частности азиатское кино. Пон Джун Хо представит свой последний фильм "Паразиты" о безработном семействе, пытающемся наживиться за счет богатой пары.

Разные жанры и стили. Вне конкурса покажут и биографические ленты - среди них "Диего Марадона" и "Рокетмен", рассказывающий о творческом пути певца Элтона Джона, который, скорее всего, сам представит его в Каннах.