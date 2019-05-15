Беженство и искусство на биеннале в Венеции

Одну из экспозиций на Венецианской биеннале составляли не только искусствоведы, но и те, кто на уровне международных организаций помогает мигрантам.
Называется выставка "Ротко на Лампедузе". Почему Ротко? Потому что он из российской империи попал в США с родителями, спасаясь от еврейских погромов. Почему Лампедуза? Потому что этот остров стал одним из символов кризиса с мигрантами, бегущими в Европу из Сирии, Афганистана и других стран.
Карлотта Сами из УВКБ ООН рассказывает: "Для нас организация экспозиции - еще и возможность гуманизировать тех людей, что спасаются от войны, и поэтому бегут. Это способ построить мосты между разными мирами, мир искусства - он элитарный, узкий, но есть и мир обычных людей, он шире".
Раша Дииб - беженка из Сирии, в настоящее время она обосновалась в южной Германии.
Кураторы пригласили участвовать в выставке и фотографа Ричарда Мосса: "Я рассматриваю фотоаппарат как способ передать мои мироощущения, мою озабоченность, выразить мой художнический пафос в том, что касается борьбы и страданий тех, кто прибывает в Европу в поисках убежища. И моя фотокамера выходит на первый план, чтобы передать эти свидетельства о мире, о человеческой душе и о человеческой плоти".
Экспозиция "Ротко на Лампедузе" открыта в венецианском палаццо Керини до 24 ноября.