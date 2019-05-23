Вторая ночь протестов в Джакарте

Водомёты и резиновые пули против камней, палок и бутылок с зажигательной смесью: вторую ночь подряд столица Индонезии была охвачена ожесточёнными столкновениями, в которых, по данным властей, погибли по меньшей мере 6 человек и более 200 ранены.

Протесты в Джакарте начались сразу же после объявления во вторник окончательных результатов апрельских президентских выборов, подтвердивших победу действующего главы государства Джоко Видодо. Он обошёл своего соперника Прабово Субианто на 9 пунктов.

Оппозиция с выводами Избирательной комиссии не согласилась. Начавшиеся мирно демонстрации переросли в столкновения. Но полиция утверждает, что они были спланированы заранее.

Президент Видодо заявил, что держит ситуацию под контролем, однако предупредил:

"У индонезийской национальной армии и полиции нет выбора. Они предпримут жёсткие меры в соответствии с действующим законодательством. Я не потерплю, чтобы кто-то подрывал безопасность, демократические процессы и единство государства".

Власти уже частично заблокировавший в столице доступ к интернету и популярным соцсетям. 257 человек задержаны.

Проигравший генерал запаса Прабово Субианто сдаваться не намерен. Он утверждает, что во время голосования и при подсчёте голосов совершались массовые нарушения, повлиявшие на исход президентских выборов.

"Вам, пожалуй, следует переехать в Антарктиду, - обратился Субианто к президенту и Избирательной комиссии под одобрительные возгласы своих сторонников. - Вы, ребята, лжецы! Там, в Антарктиде, вы можете рассказывать ваши байки пингвинам: вот они вам, может, и поверят".

Оппозиция собирается подать иск в Конституционный суд. Рассмотревшая ранее её запрос Избирательная комиссия заявила, что выдвинутые обвинения безосновательны. Присутствовавшие на выборах международные наблюдатели также подтвердили, что выборы прошли без нарушений.