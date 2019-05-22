Беспорядки в Джакарте

Жертвами беспорядков в индонезийской столице Джакарте стали шесть человек, среди них – 17-летняя девушка, более 200 получили ранения. Беспорядки вспыхнули здесь во вторник, после того, как Центральная избирательная комиссия объявила результаты прошедших в апреле выборов. По официальным данным, действующий президент Джоко Видодо на 10% опередил своего единственного соперника Прабово Субианто. Оппозиция объявила результаты выборов сфальсифицированными, проигравший кандидат заявил, что намерен подать иск в Конституционный суд. Субианто утверждает, что в ходе голосования были допущены массовые нарушения. Его возмущённые сторонники вышли на улицы, где вступили в стычки с полицейскими, которых забрасывали камнями и петардами. Были сожжены по меньшей мере 10 автомобилей. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и водомёты. Около 70 человек были задержаны в ходе беспорядков. Власти заявили, что ситуация в столице взята под контроль, но в связи с последними событиями в ряде регионов страны будут заблокированы социальные сети.