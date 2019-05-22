В Индонезии вспыхнули акции протеста

По меньшей мере шесть человек погибли и более 200 получили ранения в ходе акций протеста в столице Индонезии Джакарте. Такие цифры приводит губернатор столичного региона.

По последним данным, в ходе беспорядков были задержаны почти 70 человек. По словам представителя полиции, организаторы хранили петарды, камни и оружие в машинах скорой помощи.

Полицейский распыляет слезоточивый газ Antara Foto/Muhammad Adimaja/ via REUTERS

Ночью в ходе беспорядков были сожжены по меньшей мере 10 автомобилей. Для разгона протестующих полиция использовала слезоточивый газ и водометы.

Antara Foto/Sigid Kurniawan/ via REUTERS

Акции протеста вспыхнули во вторник после того, как ЦИК объявил результаты прошедших в апреле выборов. Действующий президент Джоко Видодо на 10% обошел своего единственного соперника Прабово Субианто. Проигравший кандидат уже заявил, что подаст иск в Конституционный суд. По словам Субианто, в ходе голосования были допущены массовые нарушения.