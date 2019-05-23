Нидерланды: нокаута не будет?

В Нидерландах выборы европейских парламентариев — уже третье всеобщее голосование меньше чем за два года. В 2017-м голландцы выбирали собственный парламент, а всего пару месяцев назад прошли муниципальные выборы.

«Это действительно важно. Я много обсуждала это с друзьями, и мы решили, что должны прийти и проголосовать сегодня».

«У нас много было выборов в последнее время, так что я голосовал за ту же партию, за какую я и голосую обычно».

Один из избирательных участков Амстердама разместили в боксёрском клубе: урны стоят прямо возле ринга. Так что и политические перспективы тут обсуждают соответственно.

Джек Паррок, Euronews:

«На ринге в этот раз множество новых лиц, так же как и в бюллетенях голландских избирателей. Новички надеются прижать „традиционные“ партии к канатам».

Правда, политических нокаутов здесь не ждут: в Нидерландах ясно видна общеевропейская тенденция снижения явки. На выборах Европарламента пять лет назад к урнам пришло меньше избирателей, чем в среднем по ЕС: чуть больше 37%.

«Вы понимаете, все эти новые партии просто спекулируют на темах нашего благосостояния, нашей безопасности, наших рабочих мест».

«Я очень обеспокоена, поэтому и пошла голосовать. Я не хочу, чтобы мой голос пропал впустую. Я проголосую за то, что считаю правильным».

Нидерланды отправят в Европейский парламент 26 депутатов — и ещё троих, когда и если Великобритания покинет Евросоюз.