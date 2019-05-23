Первыми голосуют Нидерланды

Выборы в Европарламент уже начались в Нидерландах. В 7:30 по местному времени по всей стране открылись избирательные участки. Проголосовать можно до 9 часов вечера.

В Европарламенте у Нидерландов 26 мест. На них претендуют 16 партий. Но, судя по предвыборной кампании, главная борьба развернётся между умеренно правой Народной партией за свободу и демократию (НПСД) действующего премьера Марка Рютте и молодым крайне-правым"Форумом за демократию" во главе с Тьерри Боде.

На недавних выборах в советы провинций "Форум" не только опередил своего соперника на крайне-правом фланге Партию свободы, но и проевропейскую партию Рютте. Бодэ выступает за выход из ЕС, из Парижского климатического соглашения и из Шенгенской зоны.

В уходящем парламенте Голландию представляли 17 проевропейски настроенных депутатов и 9 евроскептиков.