Наследник бомбардировщика и «француженки», «свисток» и «стиляга»: легендарный Ту-134 уходит в историю. Авиакомпания «Алроса» отправила ветерана в последний пассажирский рейс.

Ту-134 — прямой потомок первого советского реактивного лайнера, Ту-104, сделанного на основе бомбардировщика. А двигатели в хвостовой части, по легенде — распоряжение Хрущёва, впечатлённого французской «Каравеллой», первым в мире самолётом такой схемы.

С начала 60-х было построено 854 машины. Прозвище «Свисток» 134-й получил за характерный звук двигателей.

Ту-134 стал первым советским лайнером, строившимся под зарубежные нормы лётной годности. Его эксплуатировали по всей Восточной Европе, в Азии и в Африке.

Этот борт (65693) за 39 лет успел полетать под флагами СССР, Латвии, России и даже Нигерии. Некоторое время он был личным самолётом Аллы Пугачёвой.

Теперь самолёт отправится в музей под Новосибирском. В небе 134-е пока остаются: у различных государственных ведомств и даже частных лиц, а так же на линиях за рубежом — например в КНДР.