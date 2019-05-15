В аварии SSJ 100 могут быть виноваты пилоты

В аварии SSJ 100 компании "Аэрофлот" могут быть виноваты пилоты, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Издание пишет, что в самолет, который загорелся после аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево, действительно попала молния. Мощный грозовой разряд отключил генераторы из-за чего в программном обеспечении самолета сбились необходимые для полета настройки, создав проблемную, но не опасную ситуацию.

Критической ситуация могла стать по вине одного из летчиков, который перед самым приземлением опасно разогнал самолет и перевел его в режим пикирования. Источник издания сообщает, что следствию еще предстоит определить виновного.

В результате аварийной посадки рейса SU-1492, направлявшегося из Москвы в Мурманск 5 мая, погиб 41 человек.