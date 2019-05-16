Мэй уйдет, вопрос - когда?

Даты ухода в отставку британского премьера Терезы Мэй и избрания нового лидера Консервативной партии, который займет должность главы кабинета, будут определены в начале июня. К этому времени в Палате общин состоится очередное, голосование по проекту соглашения об условиях "брексита". Об этом сообщил Грэм Брейди - глава комитета Консервативной партии, объединяющего рядовых депутатов, так называемых заднескамеечников.

Грэм Брейди, глава комитета 1922 Консервативной партии: "Мы с премьер-министром договорились о том, что встретимся сразу после второго чтения Билля о "брексите", чтобы согласовать график избрания нового лидера Консервативной партии. Встреча состоится независимо от того, пройдет ли в парламенте законопроект, или нет".

За пост главы консерваторов намерен бороться бывший министр иностранных дел Великобритании и экс-мэр Лондона Борис Джонсон. О своих политических амбициях Джонсон заявил после выступления на деловой конференции в Манчестере. Среди других влиятельных консерваторов, в борьбу могут включиться - Эмбер Радд, министр по вопросам трудоустройства и пенсий, Джереми Хант, который в настоящее время возглавляет внешнеполитическое ведомство королевства и министр внутренних дел страны Саджид Джавид.