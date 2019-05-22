Предвыборное путешествие: интерес к пицце выше, чем к Европарламенту

Предвыборное путешествие корреспондентов Евроньюс привело их в город Керкраде, на юго-востоке Нидерландов. Отсюда всего несколько минут езды до Маастрихта, где в 1992 году был намечен путь к общеевропейской валюте. Спустя почти 30 лет местные жители, похоже, не стремятся к дальнейшей евроинтеграции и не интересуются выборами в Европейский парламент. Гораздо большее внимание привлекло здесь открытие пиццерии сети Доминос.

– Это замечательно, ведь раньше у нас в городе не было пиццерии Доминос. А недавно я услышала, что ещё одна откроется, для нас это очень хорошо.

Этот 72-летний фармацевт пришёл сюда за своей любимой пиццей «Четыре сезона», но у него почти пропал аппетит, как только с ним заговорили о выборах в Европарламент:

– Я ни за кого не голосую. Брюссель умеет лишь свои карманы наполнять. И Голландии следует выйти из Евросоюза, вслед за Великобританией.

По мнению одного из местных политиков, в ЕС неэффективно расходуются средства, но при этом нельзя забывать и о той пользе, которую он принёс людям:

– Евросоюз впустую растрачивает громадные деньги, которые уходят в Страсбург и в Брюссель. Люди видят, что те, кто там работает, получают по 30 000 евро в месяц. Но многие не знают о той свободе, которую принёс ЕС за эти годы, многие просто забывают об этом».

Этот 23-летний парень пришёл сюда забрать свой заказ. По его словам, прежде ему жилось трудней, но теперь многое изменилось. При этом многие избиратели находят, что в их стране слишком много разнообразия, и что она переполнена:

– Так вы здесь родились?

– Да.

– И у вас когда-нибудь были проблемы из-за цвета кожи?

– Да, частенько, когда я был маленьким, но теперь гораздо реже.

А этот парень, который впервые будет голосовать, собирается поддержать партию «Форум за демократию». Хотя ему нужно поскорее доставить заказ, журналистка попыталась получить у него ответы на вопросы о политике:

– Да, мне 18, и я могу голосовать.

– Скажите, вы в курсе, что «Форум за демократию» выступает за выход из Шенгена и из ЕС?

– Нет, не в курсе. Мне нужно идти работать.

– Но вы сказали, что будете голосовать за эту партию, а при этом не знаете об их планах, о том, что они за выход из Евросоюза и из Шенгена.

– Дело в том, что я не сторонник мультикультурализма, поэтому за них и голосую.

– То есть, вы за Нидерланды для нидерландцев?

– Да.

Выборы в Нидерландах пройдут в четверг, на них представлены кандидаты от 16 партий.