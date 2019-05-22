В Праге прошла антиправительственная демонстрация

Тысячи людей собрались на главной площади Праги во вторник, чтобы потребовать отставки министра юстиции Марии Бенешовой, которая, как утверждается, препятствует расследованию обвинений в адрес чешского премьер-министра Андрея Бабиша. Сам он называет открытое против него дело о коррупции политически сфабрикованным, но протестующие настроены весьма решительно:

– Думаю, что всё правительство должно уйти в отставку. Когда премьер-министру предъявлены уголовные обвинения, как он может возглавлять правительство?

– Знаете, министр юстиции – это уже последняя капля, и люди вышли на улицы. Ни один разумный человек не может спокойно смотреть на то, что делает Бабиш, что делает президент Чехии Милош Земан, что делает правительство.

На предстоящих выборах в Европарламент, которые пройдут в Чехии в пятницу, партию «Акция недовольных граждан», которую возглавляет Бабиш, называют фаворитом. Следом за ней, по опросам, идут «Гражданские демократы» и «Пираты».