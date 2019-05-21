Умер трехкратный победитель "Формулы 1" Ники Лауда

Умер трехкратный победитель "Формулы 1", бывший гонщик Ferrari Ники Лауда. Ему было 70 лет. "С глубокой скорбью мы сообщаем, что наш любимый Ники мирно скончался в окружении своей семьи в понедельник", - говорится в заявлении семьи.

В июле прошлого года Лауда был госпитализирован в венскую клинику с подозрением на грипп. Заболевание переросло в тяжелую пневмонию, а затем медики поняли, что спортсмен нуждается в срочной пересадке легких. В начале августа того же года бывшему гонщику была сделана операция.

Лауда трижды становился чемпионом "Формулы-1". На его счету - 25 побед на этапах Гран-при. За всю карьеру он более 50 раз поднимался на подиум. В 1976 году во время Гран-при Германии он попал в аварию: болид вылетел с трассы и загорелся. Выбраться из машины Лауде помогли другие гонщики. Спортсмен получил многочисленные ожоги и повреждения внутренних органов. Врачи сомневались, что Лауда выживет, но вопреки всем прогнозам уже через полтора месяца, пропустив всего два этапа Гран-при, он вернулся на трассу. О завершении карьеры он объявил только в 1985 году. Последние семь лет Лауда занимал пост председателя наблюдательного совета команды "Мерседес".