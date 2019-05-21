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Умер трехкратный победитель "Формулы 1" Ники Лауда

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 Euronews 
Умер трехкратный победитель "Формулы 1" Ники Лауда
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Умер трехкратный победитель "Формулы 1", бывший гонщик Ferrari Ники Лауда. Ему было 70 лет. "С глубокой скорбью мы сообщаем, что наш любимый Ники мирно скончался в окружении своей семьи в понедельник", - говорится в заявлении семьи.

В июле прошлого года Лауда был госпитализирован в венскую клинику с подозрением на грипп. Заболевание переросло в тяжелую пневмонию, а затем медики поняли, что спортсмен нуждается в срочной пересадке легких. В начале августа того же года бывшему гонщику была сделана операция.

Лауда трижды становился чемпионом "Формулы-1". На его счету - 25 побед на этапах Гран-при. За всю карьеру он более 50 раз поднимался на подиум. В 1976 году во время Гран-при Германии он попал в аварию: болид вылетел с трассы и загорелся. Выбраться из машины Лауде помогли другие гонщики. Спортсмен получил многочисленные ожоги и повреждения внутренних органов. Врачи сомневались, что Лауда выживет, но вопреки всем прогнозам уже через полтора месяца, пропустив всего два этапа Гран-при, он вернулся на трассу. О завершении карьеры он объявил только в 1985 году. Последние семь лет Лауда занимал пост председателя наблюдательного совета команды "Мерседес".