Сотни химпродуктов нарушают нормы ЕС

Крупнейшие европейские компании, производящие косметику, лекарства и полимеры, нарушают нормы химической безопасности, производя миллионы тонн химикатов. К такому выводу пришло Европейское агентство по химикатам по итогам проверок. По данным агентства, две трети из 700 наименований химических продуктов не отвечают нормам безопасности. Разгорающийся скандал может сравниться по масштабам и последствиям с дизельгейтом.

_«На наш взгляд, чиновники годами относились к промышленникам слишком мягко и отказывались обнародовать информацию об этих химикатах и их составе, – говорит Татьяна Сантос, специалист по продукции химических предприятий в Европейском бюро по защите окружающей среды (объединении экологических НПО). – Мы считаем, что пора уже властям закрутить гайки и заставить химические компании уважать существующие нормы и регламенты»._

Во вторник крупнейшая немецкая неправительственная организация по защите окружающей среды BUND опубликовала названия некоторых компаний, вовлечённых в скандал. По данным этой НПО, европейским нормам безопасности не соответствуют 940 химикатов, продающихся в Германии.