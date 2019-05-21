Австрийский политический триллер

После отставки министров от Австрийской партии свободы на пустующие места в кабинете придут эксперты. Об этом стало известно после консультаций президента республики Александера Ван дер Беллена с канцлером Себастьяном Курцем. Демарш АПС - реакция на отставку однопартийца, главы МВД Херберта Кикля. Ультраправые считают ее безосновательной, в то время как канцлер решил убрать министра утверждая, что тот причастен к скандалу вокруг бывшего лидера АПС и вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

Во вторник после встречи с президентом, Курц сообщил журналистам о формировании переходного правительства, подчеркнув, что речь идет о большой ответственности "при выборе безупречных и профессиональных кандидатур".

Ранее президент Австрии Ван дер Беллен заявил, что примет отставку министров АПС и удовлетворит просьбу канцлера о смещении с должности глвы МВД Херберта Кикля.

Перестановки в кабинете происходят менее чем за неделю до возможного голосования в парламенте по вотуму недоверия канцлеру Курцу. Это предложение на экстренном заседании Национального Совета намерены внести оппозиционные партии. В частности, партия "Сейчас" Петера Пильца.

Петер Пильц, партия "Сейчас": "Мы переживаем чрезвычайную ситуацию, и Национальный совет должен решить: 1). пользуется ли по прежнему Себастьян Курц доверием парламента? 2). должно ли до выборов работать правительство Курца, или это должен быть кабинет члены которого не представляют интересы отдельных партий. Я лично - против Курц-хаоса и за стабильное правительство независимых экспертов".

"Плана Б" на случай попытки парламента вынести вотум недоверия канцлеру у властей нет, признал президент Ван дер Беллен и выразил надежду, что переходный кабинет доработает до досрочных выборов в сентябре этого года. Ван дер Беллен призвал парламентские фракции не принимать решений, которые могут стоить больших денег.