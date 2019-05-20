Француза, находящегося в коме 11 лет, отключили от аппаратуры

Несмотря на протесты, врачи университетской клиники французского города Реймс начали процесс отключения 42-летнего Венсана Ламбера от системы искусственного питания и подачи воды, которая поддерживала его 11 лет.

Накануне около 200 человек вышли на акцию протеста у стен клиники с требованием сохранить ему жизнь. "Происходящее просто чудовищно, - сказала мать Венсана Вивиан во время демонcтрации. - Я хочу сказать ему, чтобы он не беспокоился. Мы здесь и не оставим его".

Венсан впал в так называемое "хроническое вегетативное состояние" после серьезной автомобильной аварии в 2008 г. и с тех пор находится в "минимальном сознании", исключающем надежду на улучшение его состояния.

Предполагается, что смерть наступит в течение нескольких дней после отключения его от аппаратуры. Для облегчения процесса будут использоваться седативные препараты. При этом, по словам медиков, Ламбер не будет испытывать чувства жажды, так как в его состоянии "это чувство попросту отсутствует".

Врачи клиники Реймса приняли решение об отключении Венсана от аппаратуры еще в 2013 году. С ними согласились его жена и шестеро из восьми братьев и сестер. Тем временем, родители в течение шести лет боролись за его право на жизнь, оспаривая решение во французских и европейских инстанциях. В 2015 г. ЕСПЧ отклонил их требования.

В апреле 2019 года Госсовет Франции также принял сторону медиков и разрешил им остановить лечение. Уже после начала отключения Ламбера от системы искусственного питания, Европейский суд по правам человека отклонил повторное ходатайство о срочной остановке процесса заявив, что в досье нет "ни одного нового элемента".

Дело вызвало широкий общественный резонанс. Представители католических общин ряда стран вышли на улицы с плакатами "Я - Венсан Ламбер". "Молиться за Венсана Ламбера" и "защищать жизнь, дар Божий, от начала до естественного конца" - призвал верующих в "Твиттере" папа Франциск.

Против его отключения от системы искусственного питания выступил Комитет по правам инвалидов ООН. Тем не менее, президент Франции Эммануэль Макрон, в ответ на призывы оппозиции высказаться по поводу происходящего, заявил, что "не вправе приостановить решение, которое находится в ведении врачей, и не противоречит законам".