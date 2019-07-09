"Смерть Венсана неизбежна, и нам остается смириться"...

"Смерть Венсана неизбежна, и нам остается лишь смириться", - написали в понедельник в открытом письме СМИ Вивиан и Пьер Ламберы, родители 42-летнего француза, который вот уже 11 лет находится в коме. "Мы исчерпали последние возможности опротестовать действия врачей университетской клиники Реймса, где находится Венсан, и благодарим тех, кто поддерживал нас все эти годы нелегкой борьбы за жизнь сына", - заключают они.

20 мая врачи начали отключение Венсана Ламбера от аппаратуры, но его родители в срочном порядке обратились в Апелляционный суд Парижа, который приостановил процесс, опираясь на решение Комитета ООН по правам инвалидов.

28 июня Кассационнный суд подтвердил законность решения врачей Реймса, и Венсан Ламбер был снова отключен от системы 3 июля. Для облегчения его страданий используются седативные препараты.

Венсан впал в так называемое "хроническое вегетативное состояние" после серьезной автомобильной аварии в 2008 году и с тех пор находится в "минимальном сознании", исключающем надежду на улучшение.

Решение врачей Реймса вызвало неоднозначную реакцию в обществе: в социальных сетях и СМИ многие выступают против того, что "инвалида морят голодом и жаждой на глазах равнодушного общества и властей, навязывающих эвтаназию".