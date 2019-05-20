ЦСКА победил в Евролиге

Баскетболисты ЦСКА триумфально завершили сезон Евролиги, одержав в финале победу над турецким "Анадолу Эфес" со счетом 91:83. "Финал четырех" турнира проходил в испанском городе Витория-Гастейс.

Самыми результативными в составе ЦСКА стали Уилл Клайберн и Кори Хиггинс, набравшие по 20 очков. У турецкой команды на протяжении всего "Финала четырех" солировал Шейн Ларкин. В матче против ЦСКА он набрал 29 очков, став самым результативным игроком встречи, но этого не хватило для того, чтобы остановить армейский клуб.

ЦСКА в четвертый раз стал победителем Евролиги; еще трижды армейцы выходили в финал турнира.