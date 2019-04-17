ЦСКА разгромил "Басконию"

Московский ЦСКА на своей площадке разгромил испанскую "Басконию" со счетом - 94:68 в первом четвертьфинальном матче серии плей-офф мужской баскетбольной Евролиги. Самым результативным игроком встречи стал испанский разыгрывающий армейцев Серхио Родригес, который набрал 19 очков.

В начале матча соперники долго не могли открыть счет - у басков не доходило до броска, у армейцев было слишком много брака в передачах. В итоге первая четверть осталась за басками. Вторую "красно-синие" начали бодро, но затем загубили несколько атак подряд и вскоре снова оказались в роли догоняющих. Ситуацию выправил Серхио Родригес, который очень вовремя поразил кольцо с дальней дистанции и совершил отличный сольный проход.

Решающим отрезком матча стала третья четверть, в которой Родригес был неудержим - он записал в свой актив еще три точных трехочковых броска.

Борьбу за путевку в "Финал четырех" команды ведут до трех побед. Вторая игра пройдет 18 апреля в Москве.