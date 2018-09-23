Дождь и холод не помеха. На старт московского марафона вышли более 30 тысяч участников. Победу праздновали россияне Степан Киселев и Сардана Трофимова, ставшая первой и в прошлом году.
Москва, дождь и марафон
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Москва, дождь и марафон
Этот марафон – возможность за один день увидеть все главные достопримечательности российской столицы. Маршрут пролегает мимо Кремля, Большого театра, главного здания МГУ и комплекса "Москва-Сити".
Говорит участник забега: "Я люблю этот как раз марафон за счет того, что ты смотришь Москву. Всем всегда кто говорит: "Я хочу пробежать марафон", я говорю: "Беги на московский", потому что ты реально увидишь всю Москву, увидишь всю красоту, и это очень классно".
Среди участников самого масштабного марафона России – и люди с ограниченными возможностями. Они соревновались на хендбайках.