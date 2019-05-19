Футболистки "Лиона" празднуют победу

После триумфальной победы в матче финала женской лиги чемпионов футболисткам французского "Лиона" устроили дома пышный прием. Накануне в Будапеште они разгромили соперниц из "Барселоны" со счетом 4-1.

Президент клуба "Олимпик Лион" Жан-Мишель Олас поздравил девушек: "Победа над "Барселоной" в лиге чемпионов стала результатом не только упорной работы, но и объединения в одну команду таких талантливых футболисток''.

Женская команда "Лиона" самой титулованной в истории турнира - она выиграла Лигу чемпионов в рекордный шестой раз. Ада Хегерберг вновь подтвердила свой звездный статус - обладательница первого Золотого мяча среди женщин забила три гола.

"Для меня это всегда много значило, с самого первого матча Лиги чемпионов.Каждый знает, насколько важен этот турнир, поэтому четвертая победа подряд - это настоящее приключение. Я хочу насладиться этой победой и буду жаждать новых", - сказала Ада Хегерберг.

Главным тренером команды в последние два года работает Рейнальд Педрос. Он говорит, что победа стала свидетельством серьезного отношения клуба к успеху футболисток.

''Клуб многое делает для этих девушек, для женской секции. Поэтому самое малое, что можем дать мы в ответ - принести как можно больше побед. В этом году мы постарались этого добиться и очень гордимся нашим достижением", - говорит Педрос.

Главным арбитром встречи была россиянка Анастасия Пустовойтова. Из Лиона передает корреспондент Euronews Энди Робини:

"В этом финале победу прочили женской команде "Лиона" и французские футболистки эти ожидания полностью оправдали, выразительно обыграв соперниц из "Барселоны", которые не смогли взять верх над обладательницей "Золотого мяча" Адой Хегерберг. Сегодня команда празднует победу, но некоторых футболисток впереди ждет серьезная задача - Чемпионат мира по футболу среди женщин начинается во Франции 7 июня".