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Брюссельское бюро

Евроскептики набирают обороты

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 Мария Сашинская 
Евроскептики набирают обороты
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Евроскептики уверенно шагают по Европе. Это показывают первые опросы, опубликованные Европарламентом перед майскими выборами.

Ожидается, что итальянская крайне правая партия Лига получит больше мест в Европарламенте. Так же согласно опросам, больше мест могут получить " Движение «5 звезд" , "Национальное объединение", лидером которого является Марин Ле Пен, венгерская партия Фидес и немецкая правая партия AFD.

Согласно данным опросов, традиционные партии потеряют много мест в Европарламенте, но все-таки останутся в большинстве.

Министр иностранных дел Венгрии сказал, что хочет найти новых союзников в вопросах миграции.

Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии

"Наша надежда, наша цель в том, что после европейских парламентских выборов антимиграционный подход будет преобладать во всех европейских институтах. Поэтому для нас самое важное - это антимиграционное большинство, и мы, Венгрия, внесем в это свой вклад"

Но не только евроскептики делают успехи. Ожидается, что либералы получат больше мест, превратив эти выборы в битву между либеральными и нелиберальными силами.

Социалисты, напротив, теряют больше всех. Кажется, партия находится на краю обрыва, но вот как их кандидат, Франс Тиммерманс, объясняет это:

Франс Тиммерманс, первый вице-президент Еврокомиссии

"150 лет социалисты находятся на краю обрыва. Но именно на краю обрыва можно найти самые красивые цветы, и это то, что мы будем делать как социалисты: мы всегда будем сражаться. Мы всегда смотрим на край обрыва, потому что нам есть за что сражаться"

Тем не менее, опросы показывают, что большинство европейцев, а именно 68%, поддерживают членство их страны в ЕС.