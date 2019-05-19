Досрочные выборы в сентябре

В Австрии к распаду правящей коалиции привел коррупционный скандал вокруг вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. СМИ опубликовали видеозапись его беседы с неизвестной русскоговорящей женщиной: политик обещает ей доступ к строительным госконтрактам.

Президент республики Александер Ван дер Беллен по итогам переговоров с канцлером Себастьяном Курцем заявил, что досрочные парламентские выборы в Австрии должны пройти в начале сентября.

"Мы обязаны сделать все возможное, чтобы восстановить доверие к нашим чиновникам, к нашим политикам, представляющим интересы народа. Поэтому в соответствии с временными рамками, которые определяет конституция Австрии, я призывают к проведению досрочных выборов в начале сентября", — сказал президент.

На фоне скандала канцлер Себастьян Курц объявил о прекращении сотрудничества с Австрийской народной партией, возглавляемой Хайнцом-Кристианом Штрахе

"Мы с президентом согласны с тем, что в свете последних событий невозможно работать как обычно. Проведение досрочных выборов — это не наше пожелание, а необходимость. Необходимо также гарантировать проведение тщательного расследование этого инцидента", — отметил Курц.

После отставки вице-канцлера сторонники оппозиции вышли на улицы. В субботу в манифестации в Вене приняли участие пять тысяч человек.

Говорят демонстранты:

"Проведение новых выборов станет лучшим решением. Но я не знаю политиков, которые не набивают себе карманы".

"Я предлагаю проведение досрочных выборов. Возможно, что они приведут к чему-то лучшему".

Сам Штрахе утверждает, что история со скандальной видеозаписью — это грязная кампания по дезинформации со стороны его политических соперников требует публикации полной версии видеозаписи, которая прояснит подробности беседы.