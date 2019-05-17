Трамп повременит с пошлинами

Президент США Дональд Трамп на полгода отложил введение пошлин на импортные автомобили и запчасти к ним. О 25%-м налоге заговорили в феврале: согласно исследованию министерства торговли, импорт машин и деталей угрожает национальной безопасности США.

В первую очередь подобные меры коснутся стран Евросоюза и Японии — крупнейших импортёров в США. В следующие полгода, по словам Трампа, продолжатся переговоры, на которых будет обсуждаться готовность этих государств согласиться с требованиями Вашингтона.

Так или иначе, представители Евросоюза уже заявили, что подготовили пакет мер, которые могут быть реализованы в ответ на протекционизм США.